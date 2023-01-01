Описание

Более чем вековая страсть к фотографии воплотилась в новой модели Leica APO-Summicron-SL 50 мм, f/2, ASPH с целью создания нового измерения в визуальной эстетике. Его фокусное расстояние делает новый SL-объектив чрезвычайно универсальным и применимым практически в любой ситуации — например, для репортажной и туристической съемки, работы в студии, архитектурной, пейзажной, портретной и документальной съемки и макросъемки.

Как и другие объективы серии Summicron-SL, APO-Summicron-SL 50 мм, f/2, ASPH задает стандарты и занимает свое место в качестве нового эталонного объектива со стандартным фокусным расстоянием. Благодаря стандарту L-Mount, APO-Summicron-SL 50 мм, f/2, ASPH также полностью совместим с камерами, производимыми другими партнерами L-Mount Alliance, которые также используют оправу объектива, разработанную Leica. Двенадцать чрезвычайно сложных элементов линз, три из которых имеют асферические поверхности, разделены на десять групп, обеспечивая наилучшее качество изображений, даже при полностью открытой диафрагме.

В итоге линзы Leica соответствуют следующему обещанию: максимальная диафрагма — это рабочая диафрагма. В связи с этим уменьшение диафрагмы является исключительно креативным инструментом съемки и не является необходимым для достижения лучших оптических характеристик снимков. Естественные тона кожи, мягкие переходы в боке, превосходный контраст деталей и неизменная резкость всего снимка без каких-либо искажений являются дополнительными свидетельствами качества объективов производства компании Leica Camera и применимы также к APO-Summicron-SL 50 мм, f/2, ASPH.

Все стеклянные элементы оптической системы, например линзы, в разной степени преломляют свет разных цветов. Это приводит к тому, что не все лучи света от разноцветного объекта фокусируются в одной точке изображения, приводя к хроматической аберрации. В новом объективе APO-Summicron-SL 50 мм, f/2, ASPH эти хроматические аберрации сведены к минимуму путем апохроматической коррекции. Для этого большинство элементов объектива, используемых в его конструкции, изготавливается из специально разработанных высококачественных типов стекла с аномальной частичной дисперсией, которые поднимают инновационные методы производства Leica до пределов технических возможностей.

Конструкция и дизайн самой современной линейки объективов Summicron-SL представляют собой очередной шаг вперед в развитии объективов для камер системы Leica SL. Специально для производства этих линз были разработаны новые, чрезвычайно прецизионные методы производства и измерений. Результатом этого являются не только более компактные размеры и намного меньший вес объективов, но и превосходные характеристики изображения. В конструкции объективов APO-Summicron-SL особое внимание было уделено предотвращению рассеянного света и отражения. Высококачественное покрытие линз, наряду с оптимизацией оптики и механики, сводит неизбежные отражения до абсолютного минимума.

Благодаря эффективной изоляции от пыли, влаги и водяных брызг, а также покрытию AquaDura® на открытых поверхностях объектива, его можно не задумываясь использовать практически при любых погодных условиях. В приводе автофокусировки всех объективов Summicron-SL используются чрезвычайно мощные и надежные шаговые двигатели с фокусирующей системой DSD® (Dual Syncro DriveTM). Благодаря этому весь процесс фокусировки осуществляется практически мгновенно.

Leica демонстрирует свои инновационные возможности не только в отношении технологии автофокусировки, но и в отношении ручной фокусировки. Объективы Summicron-SL имеют совершенно новую концепцию ручной фокусировки, в которой кольцевой магнит с переменным намагничиванием встроен в фокусировочное кольцо. Магнитное поле меняет свою полярность при повороте кольца. Датчик отслеживает состояние магнитного поля и отправляет данные о нем в главный процессор. Затем привод перемещает линзу в соответствующее положение фокусировки на основе угла поворота и скорости вращения; это, в свою очередь, обеспечивает еще более быструю и точную ручную фокусировку.