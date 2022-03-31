Объектив Leica SUMMARIT-S 70 mm f/2.5 ASPH (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00058904
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-03-31
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, потёртости на бленде, белый налёт на резинках.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Число элементов/групп элементов 8/6
Размеры (DхL) 90х93 мм , вес: 740 г
Стандартный объектив с постоянным ФР
Крепление Leica S
Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м
Фокусное расстояние 70 мм
Ручная фокусировка
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: б.у. состояние 5 Незначительные следы эксплуатации, потёртости на бленде, белый налёт на резинках.
В комплекте: # 4090401
объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол, документация, коробка.
Гарантия: 14 дней
Код товара: 123904