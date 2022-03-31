Описание

Число элементов/групп элементов 8/6

Размеры (DхL) 90х93 мм , вес: 740 г

Стандартный объектив с постоянным ФР

Крепление Leica S

Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м

Фокусное расстояние 70 мм

Ручная фокусировка

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: б.у. состояние 5 Незначительные следы эксплуатации, потёртости на бленде, белый налёт на резинках.

В комплекте: # 4090401

объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол, документация, коробка.

Гарантия: 14 дней

Код товара: 123904