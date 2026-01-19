Объектив Leica Summarit-S 35mm f/2.5 ASPH (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00090754
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-01-19/03
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаLeica S
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Код товара: 155754
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Побелевшая резинка кольца фокусировки.
Пробег: нет информации
S/n: 4109121
Комплектация: Объектив, передняя крышка объектива, задняя крышка объектива, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.