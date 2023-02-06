Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 4096094

В комплекте: объектив, передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия: 14 дней

Код товара: 130236



Тип объектива широкоугольный

Фокусное расстояние постоянное

Автоматическая фокусировка есть

Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.55 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.5

Минимальная диафрагма (F) 22

Крепление

Байонет Leica S

Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм

Линзы

Число групп элементов 9

Число элементов 11

Число асферических элементов 2

Размеры и вес

Диаметр 88 мм

Длина 122 мм

Вес 930 г