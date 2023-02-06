Объектив Leica Summarit-S 35mm f/2.5 ASPH (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00065236
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-02-06/03
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, потёртости на бленде
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 4096094
В комплекте: объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия: 14 дней
Код товара: 130236
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное
Автоматическая фокусировка есть
Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.55 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.5
Минимальная диафрагма (F) 22
Крепление
Байонет Leica S
Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм
Линзы
Число групп элементов 9
Число элементов 11
Число асферических элементов 2
Размеры и вес
Диаметр 88 мм
Длина 122 мм
Вес 930 г