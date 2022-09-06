Описание

Код товара: 126575

Для студийной и архитектурной съемки

Превосходные характеристики съемки при любых расстояниях и диафрагмах

Высокая светосила

Творческое комбинирование резкости и размытия для живого акцентирования деталей объекта

Наилучшее качество изображения по краям благодаря асферическим поверхностям

Защита от пыли и водяных брызг

Описание:

Угол обзора этого быстрого широкоугольного объектива делает его идеальным для студийной и архитектурной съемки. Максимальное качество контраста гарантировано даже при максимальной диафрагме. Продуманный дизайн и конструкция практически полностью исключают такие нежелательные эффекты, как искажение или хроматические аберрации.

Оптическая конструкция включает 11 линзовых элементов. Два элемента изготовлены из стекла с аномальной частичной дисперсией, другие три — из стекла с низкой дисперсией. Это сводит эффекты хроматической аберрации к минимуму. Два элемента с асферическими поверхностями обеспечивают предельно низкий уровень искажений. И наконец, фокусировка с помощью задней группы гарантирует превосходные качества снимка во всем диапазоне фокусных расстояний.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Крышка передняя, задняя, чехол, родная коробка.

Гарантия 14 дней.

