Объектив Leica Summarit-S 35 2.5 ASPH. (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00061575
Артикул : б/у-П72 К 2022-09-06
Причина уценки:
Бывший в употреблении. Гарантия магазина 14 дней.
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Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 126575
Для студийной и архитектурной съемки
Превосходные характеристики съемки при любых расстояниях и диафрагмах
Высокая светосила
Творческое комбинирование резкости и размытия для живого акцентирования деталей объекта
Наилучшее качество изображения по краям благодаря асферическим поверхностям
Защита от пыли и водяных брызг
Описание:
Угол обзора этого быстрого широкоугольного объектива делает его идеальным для студийной и архитектурной съемки. Максимальное качество контраста гарантировано даже при максимальной диафрагме. Продуманный дизайн и конструкция практически полностью исключают такие нежелательные эффекты, как искажение или хроматические аберрации.
Оптическая конструкция включает 11 линзовых элементов. Два элемента изготовлены из стекла с аномальной частичной дисперсией, другие три — из стекла с низкой дисперсией. Это сводит эффекты хроматической аберрации к минимуму. Два элемента с асферическими поверхностями обеспечивают предельно низкий уровень искажений. И наконец, фокусировка с помощью задней группы гарантирует превосходные качества снимка во всем диапазоне фокусных расстояний.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Крышка передняя, задняя, чехол, родная коробка.
Гарантия 14 дней.