Описание

Leica Summarit-M 90 mm f/2.4 является универсальным телеобъективом, замыкающим линейку Summarit-M. Он гораздо легче и удобней в обращении, чем сопоставимый с ним Summicron-М 90 мм, и в то же время обладает выдающимися оптико-механическими характеристиками.

Благодаря сочетанию большого фокусного расстояния с хорошей светосилой, этот объектив воплощает в себе традиции классической оптики, использующей сферические линзы, добавляя к ним современные технологии и великолепные оптические характеристики. Его компактный корпус практически не загораживает поле зрения видоискателя, а тщательный подбор специальных сортов стекла для линз гарантирует выдающуюся точность цветопередачи.