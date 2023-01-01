Объектив Leica Summarit-M 90mm f/2.4, черный
Код товара : УТ-00003676
Артикул : 11684
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Диаметр светофильтра, мм
46
Минимальное фокусное расстояние, мм
90
Относительное отверстие
1:2.5
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.9 м
Конструкция объектива
5 элементов в 4 группах
Число лепестков диафрагмы
11
Физические характеристики
Вес
346 г
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Leica Summarit-M 90 mm f/2.4 является универсальным телеобъективом, замыкающим линейку Summarit-M. Он гораздо легче и удобней в обращении, чем сопоставимый с ним Summicron-М 90 мм, и в то же время обладает выдающимися оптико-механическими характеристиками.
Благодаря сочетанию большого фокусного расстояния с хорошей светосилой, этот объектив воплощает в себе традиции классической оптики, использующей сферические линзы, добавляя к ним современные технологии и великолепные оптические характеристики. Его компактный корпус практически не загораживает поле зрения видоискателя, а тщательный подбор специальных сортов стекла для линз гарантирует выдающуюся точность цветопередачи.