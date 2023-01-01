Сумка Leica Etta Bag, красный / чёрный
Код товара : УТ-00064022
Артикул : 19626
21 250 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Универсальная сумка Leica Ettas Bag доступна в двух цветовых комбинациях: красно-черной или хаки-черной. Специальное покрытие на прочной холстовой ткани вместе с прорезиненной застежкой-молнией обеспечивают оптимальную защиту от брызг. Эта компактная сумка подходит для Leica V-Lux, Leica Q2 или системных камер CL, TL2 и M с установленным объективом с фокусным расстоянием до 90 мм. Внутренний карман с застежкой вмещает дополнительные батареи, SD-карты или фильтры.