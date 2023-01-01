Спусковая кнопка Leica 8 мм, для системы M, хром
Код товара : УТ-00041170
Артикул : 14016
5 670 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Leica 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.035
Описание
Оригинальная спусковая кнопка с логотипом Leica устанавливается на дальномерные камеры семейства M, в резьбу для механического спускового тросика. Обеспечивает дополнительный подъем, увеличивает площадь обычной спусковой кнопки, украшает камеру. Также может крепиться на одежде или принадлежностях (ремень сумки, лямка рюкзака) – в декоративных целях.
Материал: латунь.