Описание

Картридж Leica SOFORT Warm White выпускается в коллаборации с Fujifilm Instax. Данная фотобумага отличается рамкой элегантного золотистого цвета. Цветопередача изображения стандартная, как у всей бумаги Instax Mini. Картриджи формата Instax Mini совместимы не только с фотоаппаратами моментальной печати Leica SOFORT и SOFORT 2, но и с камерами других производителей: Fujifilm, Lomography и т.д. 1 картридж содержит 10 листов бумаги.

Общий размер карточки: 86х54 мм, размер изображения: 62х46 мм. Светочувствительность ISO 800, цветовая температура 5500 К (солнечный свет или вспышка). Тип поверхности: глянцевая. Снизу имеется белое поле для подписи. Для полной проявки снимку требуется 90 секунд после выхода из камеры. В этот период времени желательно защитить его от попадания прямых солнечных лучей: положите его лицевой стороной вниз.

Температурный диапазон для хранения и использования: 5-40° C: не рекомендуется хранить картриджи в морозильной камере. Перед съемкой дайте бумаге пару часов нагреться до комнатной температуры. При съемке в холодный условиях (5-10° С) цветопередача может отличаться от обычной. Съемка при отрицательных температурах (в мороз) не рекомендуется, качество не гарантируется.

Рекомендация по хранению готовых снимков: солнечный ультрафиолет негативно влияет на сохранность изображения, со временем оно выцветет, исказятся цвета. Наибольшую сохранность обеспечит хранение в сухом темном месте: в коробке или в фотоальбоме. Если вы хотите разместить снимок на видном месте, подберите его таким образом, чтобы на фото не падали прямые солнечные лучи.

Сделано в Японии.