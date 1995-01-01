Описание

Leica SOFORT 2 – это гибридный цифровой фотоаппарат моментальной печати: вы можете как сразу распечатать сделанный снимок, так и просто сохранить его на внутреннюю память или передать по Bluetooth в мобильное приложение Leica FOTOS (iOS, Android). Камера может использовать как фотобумагу Leica SOFORT, так и картриджи Fujifilm Instax MINI. Печать фотографии занимает всего 16 секунд, после чего снимку требуется еще 1.5 минуты для проявки изображения.

Перед съемкой вы можете выбрать 1 из 10 цветовых профилей (Filmstyles), таких как «ностальгический», «яркий» или «монохромный», а также 1 из 10 спецэффектов объектива (Lensstyles): «рыбий глаз», «макро», «мультиэкспозиция» и так далее. Суммарно получается ровно 100 различных комбинаций. Перелистывать их удобно с помощью диска на верхней панели камеры, а предварительно оценить эффект можно на заднем ЖК дисплее диагональю 3 дюйма. Для печати изображения просто потяните рычажок на задней панели (похож на рычажок перемотки пленки у старых камер). Спусковая кнопка дублируется на передней панели, чтобы было удобнее делать автопортреты, рядом с ней также располагается небольшое зеркальце, которое позволит навести камеру.

Для съемки в условиях недостаточного освещения камера оснащена вспышкой и штативным гнездом для съемки с длинной выдержкой.

В целом, Leica SOFORT 2 – это так называемая fun-камера. Прекрасный инструмент для того, чтобы развлечь дружескую компанию, или для того, чтобы завязать разговор с незнакомыми людьми. Компактный и легкий, он легко поместится в кармане куртки или в деловой сумке, а встроенного аккумулятора хватит для печати около 100 фотографий.

SOFORT 2 отличается оригинальным внешним дизайном, хотя в целом вы можете найти много общего с фотоаппаратом Fujifilm Instax mini EVO: у них схожая концепция, расположение органов управления, объектив и так далее.

В комплекте с камерой идет USB кабель, ремешок, крышка объектива и краткое руководство. Бумага для печати продается отдельно.