Беззеркальный фотоаппарат Leica SL2-S Body
Код товара : УТ-00064182
Артикул : 10881
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Объектив
продается отдельно: объективы Leica SL, Leica T и TL совместимы напрямую, а также Leica M через Leica M-Adapter T, Leica S через Leica S-Adapter L, Leica R через Leica R-Adapter L и кинообъективы через Leica PL-Adapter L
Стабилизатор изображения
оптический 5-осевой (на базе сдвига матрицы), эффективность до 5.5 ступеней
Фотосъёмка
Автоспуск
2 или 12 с
Размер фотоизображения
6072 x 4056, APS-C режим: 3984 x 2656
Баланс белого
авто, 8 предустановок, ручной, установка температуры: от 2000 до 11500 К
Серийная съемка
электронный затвор: 25 кадров/с, механический: 9, 5 или 2 кадра/с (все замеры следящие), емкость буфера 4 Гб: более 999 снимков в DNG, более 999 снимков в JPEG
Цветовое пространство
sRGB
Съёмка видео
Битрейт
4К: ALL-I 400 Мбит/с, IPB: 150 Мбит/с; Full HD: ALL-I 200 Мбит/с, IPB: 28, 24 или 20 Мбит/с
Формат записи звука
MP4: AAC стерео 48 кГц, 16 бит, MOV: AC-3 48 кГц, 16 бит
Видеосъемка
DCI 4K 60p (APS-C формат) 30р (с полного кадра), Full HD до 180 кадров/с, запись 10 бит 4:2:2 на карту памяти или по HDMI, гамма Rec.709, L-Log Rec.2020, HLG Rec.2020
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту (с замером глубины): 225 точек, покадровая или следящая, по касанию экрана, определение лиц и глаз
Ручная фокусировка
есть, помощь: автоматическое увеличение или фокус-пикинг
Матрица
Датчик изображения
24 х 36 мм CMOS (без сглаживающего фильтра)
Светочувствительность
ISO 50 - 100 000
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.6
Прочие особенности
Особые характеристики
GPS через мобильное устройство (смартфон), защита от попадания пыли и влаги IP54
Дата анонса
01.12.2020
Комплектация
камера, ремень, крышка байонетного гнезда, аккумулятор, зарядное устройство с адаптерами для сетей разных стран, инструкция, гарантийный талон
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер: оценочный, точечный, центровзвешенный
Брекетинг экспозиции
3 или 5 кадров, до +/- 3 EV
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +2 диоптрий
Видоискатель
электронный, 5.76 млн. точек, частота обновления 120 Гц, увеличение 0.78х, вынос окулярной точки 21 мм
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI (тип A)
Карта памяти
2 слота для карт памяти SD: оба с поддержкой UHS II
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор BP-SCL4, 7.2 В, 1860 мАч, прибл. 510 кадров по стандарту CIPA, зарядка или постоянное питание по USB-C
Физические характеристики
Вес
850 г (только корпус), 931 г (с аккумулятором)
Размеры товара
146 × 107 × 83 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак, X-синхронизация 1/250 с
Описание
«SL2-S — это как две камеры в одной, и это одно из ее преимуществ»
Бернхард Шпёттель
«Leica SL2-S — это камера со всеми новейшими технологиями в металлическом корпусе, но как будто при этом старинная. Это инструмент. Благодаря 24-мегапиксельной матрице создается отличный баланс между видеосъёмкой и фотосъёмкой, и я не жертвую ни тем, ни другим».
Доминик Наар
Дизайн: Созданный вдохновлять
Дизайн Leica SL2-S напоминает о легендарной айдентике Leica и элементах дизайна, присущих бренду, из-за которых бренд стала всемирно известным и любимым. Лучшая эргономика, материалы высочайшего качества и самые современные технологии — в одной камере, созданной для работы в течение долгих лет.
Сделано в Германии: Ручная сборка с любовью
Как и Leica SL2, SL2-S производится в Германии. Камера, спроектированная и созданная в Германии, с непревзойденно прочной металлической конструкцией и элегантным кожаным покрытием, способна выдерживать воздействие времени и приносить удовольствие от использования долгие годы благодаря постоянному обновлению программного обеспечения.
Контроль и управление: Сделано фотографами для фотографов
Уникальный интерфейс, отдельные функции для фото- и видеосъемки, простое и интуитивно понятное управление позволяет фотографу сконцентрироваться на процессе и получить неповторимые впечатления, ведь техника Leica создана с учетом пожеланий клиентов и профессиональных фотографов со всего мира.
Режим Cine: Профессиональное создание кино
Leica SL2-S снимает видео 4K и Cine4K 10 бит 4:2:2 с помощью гаммы L-LOG от Leica с частотой кадров до 60 кадров в секунду. Благодаря встроенным функциям просмотра LUT пользователь может полностью контролировать процесс записи. Еще одна про-уровневая особенность камеры — неограниченное время записи видео, что означает, что длительность видеозаписи ограничена только внутренней или внешней памятью.
4K Video c форматом видеосжатия HEVC* Futureproof
Leica SL2-S поддерживает высокоэффективный формат видеосжатия HEVC для 10-битных записей до 4K/60p (h.265). Видео могут быть разделены на части длиной в 1 минуту для минимизации риска потери данных. Другими усовершенствованными функциями являются автоматический следящий фокус, встроенный монитор формы сигналов, цветовая шкала, ввод временного кода и режим Tally, которые делают камеру еще более пригодной для профессионального использования.
*Будет доступно с обновленной версией прошивки весной 2021 года.
Видоискатель EyeRes®: Полный контроль в любой ситуации
В камере сочетаются обновленный электронный видоискатель EyeRes® с разрешением 5,76 МП и корпус с использованием металлических и стеклянных деталей высочайшего качества, а также высокоточные механизмы и соблюдение допустимых значений, что облегчает компоновку кадра и дарит беспрецедентный опыт предварительного просмотра фотографий.
24-МП КМОП матрица с обратной засветкой: Полнокадровая камера последнего поколения
Новая полнокадровая матрица Leica SL2 с 24-МП и обратной засветкой обеспечивает превосходный результат при любых условиях освещения. Огромный динамический диапазон, глубина цвета 14 бит на канал RGB и светочувствительность до значений ISO 100 000 позволяют получать малошумные снимки исключительного качества даже при слабом освещении.
Процессор Maestro III: Быстрая скорость работы
Исключительная скорость работы Leica SL2-S — это результат работы процессора Maestro III в сочетании с большой ёмкостью буферной памяти в 4 Гб. Возможно создать серию изображений со скоростью до 25 DNG-изображений в секунду, а также практически неограниченную серию изображений в формате JPEG, количество фотографий зависит только от ёмкости используемых карт памяти, распологающихся в UHS-II слотах для SD-карт.
Leica FOTOS: Бесшумно, мгновенно, повсеместно
С помощью приложения Leica FOTOS можно подключиться к смартфону или iPad по Wi-Fi или Bluetooth®. Приложение позволяет дистанционно управлять вашей камерой Leica, передавать изображения, просматривать и редактировать их, а также делиться ими в нескольких форматах.
Автоматическая система обнаружения объектов Leica Object Detection AF
Технология Leica Object Detention обеспечивает быструю и четкую автоматическую фокусировку. В дополнение к возможностям системы автофокусировки камеры SL2, включая распознавание лиц, новая технология автоматически определяет, двигается ли объект, и переключается с режима приоритета фокуса на режим движения и обратно.
Система стабилизации с подвижной матрицей
Важной функцией для работы многих фотографов является подвижная матрица Leica SL2-S. Высокоэффективная многоосная стабилизация изображений компенсирует возможную дрожь при съемке с рук. Эта технология позволяет стабилизировать изображения даже при съемке с объективами, не оснащенными собственной системой стабилизации.
Режим Multishot
Благодаря технологии сдвига матрицы SL2-S в режиме Multishot произведет до восьми кадров подряд, причем каждый раз датчик будет сдвигаться на полпикселя. Это позволяет получать изображения с невероятным четырехкратным разрешением порядка 96 мегапикселей, что дает возможность экстремального увеличения самых мелких деталей снимка.
Пылевлагозащита (IP54): Защита от непогоды в любой ситуации
Сертификат IP54 гарантирует, что камера SL2 подготовлена к непогоде. Даже в самых жёстких условиях с SL2-S достигаются превосходные результаты. Благодаря этому фотограф может полностью сконцентрироваться на процессе съёмки.
L-Mount: Неограниченные возможности
Камера SL2-S оснащена креплением L-Mount и полностью совместима не только с широким ассортиментом объективов системы SL, но и с объективами TL, а также через адаптер совместима с объективами системы Leica M, R и S. L-Mount Alliance позволяет владельцам SL2-S пользоваться более чем 40 объективам с автофокусировкой. Кроме того, к Leica SL2-S подходят объективы Leitz Cine, которые пользуются большой популярностью у кинооператоров во всем мире.