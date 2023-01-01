Штативная головка Leica 18, малая, чёрная
Код товара : УТ-00063894
Артикул : 14109
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 1/4"
Материал
алюминий
Описание
Шаровая головка Leica серии 18 сочетает наш традиционный вид с традиционными ценностями, неподвластными времени, такими как компактность и надежность, что делает ее уникальной. Шаровые головки выпускаются в двух размерах и двух цветах и выдерживают максимальную нагрузку до 7 кг, а потому превосходно подходят для камер различных типов. Вес малой версии составляет лишь 230 грамм, большая версия весит 250 грамм. Превосходное качество изготовления в сочетании с высококлассными материалами, такими как латунь, сталь и алюминий, дают фотографу возможность ощутить качество.
- Можно комбинировать со всеми камерами
- Сделано из высококачественных материалов
- Максимальная нагрузка до 7 кг