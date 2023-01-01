Шаровая головка Leica серии 18 сочетает наш традиционный вид с традиционными ценностями, неподвластными времени, такими как компактность и надежность, что делает ее уникальной. Шаровые головки выпускаются в двух размерах и двух цветах и выдерживают максимальную нагрузку до 7 кг, а потому превосходно подходят для камер различных типов. Вес малой версии составляет лишь 230 грамм, большая версия весит 250 грамм. Превосходное качество изготовления в сочетании с высококлассными материалами, такими как латунь, сталь и алюминий, дают фотографу возможность ощутить качество.