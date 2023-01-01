Пульт управления Leica SF C1
Код товара : УТ-00063918
Артикул : 14626
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
- Новый беспроводной контроллер вспышки Leica — инновационный, перспективный и совместимый.
- Диапазон частот — 2,4 ГГц
- Дальность передачи данных до 100 м
- Управление максимум 3 группами
- Поддержка TTL, высокоскоростная синхронизация со скоростями затвора до 1/8000 с
- Актуальность: обновление прошивки с помощью карты Micro SD/SDHC
- Вспышка SF 60 не обязательно должна быть подключена непосредственно к камере.
- Вместо установки на камеру новую вспышку можно также использовать в сочетании с пультом Leica SF C1 в качестве удаленной управляемой вспышки для освещения объекта под любым желаемым углом.
Таким образом, пульт SF C1 позволяет вам выйти далеко за пределы того, что обычно возможно с одной вспышкой SF 60. SF C1 работает с радиочастотами в диапазоне 2,4 ГГц и имеет до восьми отдельных каналов для конфигурации вспышек в управляемые группы. Вспышки, которые могут находиться на расстоянии до 100 метров от SF C1, установленного на камере, могут управляться как одна группа или до трех отдельно управляемых групп. Например, вы можете отдельно управлять мощностью одной вспышки с помощью портретной тарелки, прожектора и других устройств для осветления теней и освещения фона.