Пульт SF C1 позволяет вам выйти далеко за пределы того, что обычно возможно с одной вспышкой SF 60. SF C1 работает с радиочастотами в диапазоне 2,4 ГГц и имеет до восьми отдельных каналов для конфигурации вспышек в управляемые группы. Вспышки, которые могут находиться на расстоянии до 100 метров от SF C1, установленного на камере, могут управляться как одна группа или до трех отдельно управляемых групп. Например, вы можете отдельно управлять мощностью одной вспышки с помощью портретной тарелки, прожектора и других устройств для осветления теней и освещения фона.