Вспышка Leica SF40 легка в использовании, она предлагает полный спектр функций, таких как беспроводной режим TTL, высокоскоростная синхронизация и девять уровней функции видеоосвещения. Ведущее число 40 для фокусных расстояний от 24 до 105 мм и компактный размер делают её идеальным компаньоном для путешествий.