Вспышка Leica SF 40
Код товара : УТ-00010777
Артикул : 14624
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
40
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/256
Поворот головки
вращение на 360°, вверх на 90°
Зум головки
24-105 мм
Длительность импульса
1/800 - 1/20 000 с
Время полной перезарядки, min (с)
4 с
Питание
4 элемента типоразмера AA
Минимальное количество срабатываний
220 срабатываний на полной мощности
Физические характеристики
Вес
203 г
Прочие особенности
Особые характеристики
разъем PC-Sync для синхронизации по кабелю
Дата анонса
01.01.2016
Описание
Вспышка Leica SF40 легка в использовании, она предлагает полный спектр функций, таких как беспроводной режим TTL, высокоскоростная синхронизация и девять уровней функции видеоосвещения. Ведущее число 40 для фокусных расстояний от 24 до 105 мм и компактный размер делают её идеальным компаньоном для путешествий.
Совместимые камеры: Leica M (Typ 240), Leica Q, Leica SL, Leica X (Typ 113), Leica T (Typ 701), Leica X Vario.