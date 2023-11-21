Описание

Код товара: 136640

Тип вспышки обычная

Ведущее число 26 м

Количество ламп в одной вспышке 1

Совместимые камеры Leica

Крепление башмак

Углы поворота

Поворотная головка есть

Угол поворота вверх 90 градусов

Углы освещения

Широкоугольный диффузор есть

Угол освещения 24 - 85 мм

Управление экспозицией

Поддержка режимов TTL

Режимы работы

Подсветка автофокуса есть

Питание

Тип элементов питания AA

Количество элементов питания 2

Дополнительная информация

Вес 124 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 29050

Комплектация: вспышка, чехол, рассеивающая насадка.

Гарантия 14 дней.