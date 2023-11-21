Вспышка Leica SF 26 (14622) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071640
Артикул : б/у-Ф1 КC 2023-11-21
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136640
Тип вспышки обычная
Ведущее число 26 м
Количество ламп в одной вспышке 1
Совместимые камеры Leica
Крепление башмак
Углы поворота
Поворотная головка есть
Угол поворота вверх 90 градусов
Углы освещения
Широкоугольный диффузор есть
Угол освещения 24 - 85 мм
Управление экспозицией
Поддержка режимов TTL
Режимы работы
Подсветка автофокуса есть
Питание
Тип элементов питания AA
Количество элементов питания 2
Дополнительная информация
Вес 124 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 29050
Комплектация: вспышка, чехол, рассеивающая насадка.
Гарантия 14 дней.