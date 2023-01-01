Зеркальный фотоаппарат Leica S3 Body
Код товара : УТ-00042641
Артикул : 10827
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Инструкции и документы
Характеристики
Фотосъёмка
Автоспуск
2 s or 12 s with mirror up
Размер фотоизображения
DNG: approx. 70 MB (depending on image content and ISO), JPEG: approx. 2-30MB (depending on resolution, image content and ISO)
Баланс белого
Presets: daylight, clouds, shade, tungsten, HMI, neon warm, neon cool, flash, grey card, LiveView grey card, autoWB, color temperature (Kelvin)
Серийная съемка
Up to 3 fps
Съёмка видео
Видеосъемка
Cine 4K and Full HD with full sensor width (large-format video)
Фокусировка
Функции автофокуса
Predictive TTL autofocus with central cross sensor and phase detection
Матрица
Датчик изображения
30 x 45 mm (Leica ProFormat), CMOS
Светочувствительность
ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12500, ISO 25000, ISO 50000, autoISO
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
64
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL (through the lens)
Экспокоррекция
± 3 f-stops (half steps)
Брекетинг экспозиции
3 or 5 exposures. ½, 1, 2, 3 f-stops
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
3 to +1 diopter
Видоискатель
Pentaprism Viewfinder with high eyepoint-eyepiece, illuminated LCD-information
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI mini (тип C)
Карта памяти
CF cards (max. UDMA 7), SD-/SDHC-/SDXC- < 512 GB memory cards UHS-I (recommended), UHS-II, 4K video recordings can only be stored on SD cards (UHS-I)
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Процессор
Процессор
Leica Maestro II
Источники питания
Питание
BP-PRO1, Lithium-ion battery (7.3 V, 2300 mAh)
Физические характеристики
Вес
1260 g
Размеры товара
160 x 80 x 120 mm (6.3 x 3.15 x 4.72 in)
Вспышка
Внешняя вспышка
Lemo® Flash-Sync, Hot shoe with middle and control contacts
Страна производства
Страна производства
Германия
Описание
Модель S3 оснащена матрицей Leica ProFormat нового поколения с расширением 64 мегапикселя. По своим размерам 30 х 45 мм она соответствует соотношению классических 35 мм, одновременно обладая увеличенной на 56 % площадью светочувствительной поверхности. Современный процессор обработки изображений Leica Maestro II обеспечивает совершенно новый уровень превосходного качества изображения, скорости и возможностей видеоизображения. Для модели Leica S3 была разработана интуитивная концепция управления, основанная на абсолютно минимальном количестве элементов управления. Два центральных элемента управления Leica S3 — нажимное колесико и пятисторонний джойстик — удобно позиционированы для нажатия правым большим пальцем фотографа. С помощью данных функций фотограф контролирует диафрагму и осуществляет навигацию по меню заднего дисплея, окруженного четырьмя кнопками. Полностью интегрированная концепция строения камеры, основанная на оптике, механике, цифровых высоких технологиях и интерфейсе управления, работает в идеальной гармонии, обеспечивая несравненное качество среднего формата в паре с легендарным "Leica look".
Главное:
- Компактная зеркальная камера среднего формата
- 64МП КМОП матрица (30x45 мм)
- Динамический диапазон 15 ступеней
- ISO до 50000
- CINE4K видео среднего формата
- Пыле- и влагозащита
- Сделано в Германии