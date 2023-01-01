Описание

Модель S3 оснащена матрицей Leica ProFormat нового поколения с расширением 64 мегапикселя. По своим размерам 30 х 45 мм она соответствует соотношению классических 35 мм, одновременно обладая увеличенной на 56 % площадью светочувствительной поверхности. Современный процессор обработки изображений Leica Maestro II обеспечивает совершенно новый уровень превосходного качества изображения, скорости и возможностей видеоизображения. Для модели Leica S3 была разработана интуитивная концепция управления, основанная на абсолютно минимальном количестве элементов управления. Два центральных элемента управления Leica S3 — нажимное колесико и пятисторонний джойстик — удобно позиционированы для нажатия правым большим пальцем фотографа. С помощью данных функций фотограф контролирует диафрагму и осуществляет навигацию по меню заднего дисплея, окруженного четырьмя кнопками. Полностью интегрированная концепция строения камеры, основанная на оптике, механике, цифровых высоких технологиях и интерфейсе управления, работает в идеальной гармонии, обеспечивая несравненное качество среднего формата в паре с легендарным "Leica look".

Главное:

Компактная зеркальная камера среднего формата

64МП КМОП матрица (30x45 мм)

Динамический диапазон 15 ступеней

ISO до 50000

CINE4K видео среднего формата

Пыле- и влагозащита

Сделано в Германии

Комплект поставки:

Leica S3 (10827), крышка камеры (16021), крышка видоискателя (16015), ремешок камеры (16037), аккумулятор BP-PRO1 (16039), быстрое зарядное устройство (включая адаптеры питания) (16009), USB3.0 кабель размера S Lemo® (16040), кабель синхорнизации вспышки размера S Lemo® (16031).