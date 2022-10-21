Зеркальный фотоаппарат Leica S Type 006 10803 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00062492
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-10-21/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости, скол на правой стороне экрана, следы ржавчины на матрице. Нет байонетной крышки.
140 000 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4 (Небольшие следы эксплуатации, потёртости, скол на правой стороне экрана, следы ржавчины на матрице. Нет байонетной крышки.)
# 4790471
В комплекте: фотоаппарат, аккумулятор, з/у на 2 аккумулятора, ремень, наглазник.
Гарантия: 14 дней
Код товара: 127492
Тип камеры зеркальная
Байонет Leica S
Число эффективных мегапикселей матрицы 37.5 МП
Размер среднеформатный (45 х 30 мм)
Максимальное разрешение 7500 x 5000
Тип матрицы СCD
Кроп-фактор 0.8
Тип автофокуса фазовый
Чувствительность 100 - 1600 ISO
Режимы съемки серийная съемка
Скорость быстрой съемки 1.5 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Поле зрения видоискателя 98 %
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 921600
Емкость аккумулятора 2100 мА*ч
Размер 160x120x80 мм, без объектива
Вес 1260 г, с элементами питания
Защищенность влагозащита