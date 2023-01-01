Описание

LEICA SUMMARIT-S 1:2.5/35мм ASPH. - это cветосильный широкоугольный объектив для зеркальных фотоаппаратов системы Leica S. Данное исполнение - без центрального затвора.

Благодаря размеру датчика, устанавливаемого на фотоаппаратах Leica S (30x45мм), данный объектив по воздействию изображения соответствует 28 мм объективу 35-мм фотоаппаратов. LEICA SUMMARIT-S 1:2.5/35мм ASPH. отличается максимальным воспроизведением контраста и большим разрешением уже при открытой диафрагме и, начиная от установки до бесконечности и, заканчивая ближними дистанциями. Немного низкий контраст, наблюдающийся при открытой диафрагме во внешних углах кадра, можно устранить путем небольшого диафрагмирования; то же самое можно выполнить и для улучшения воспроизведения мельчайших деталей при самом коротком расстоянии до объекта. Данному объективу почти не присущи аберрации: монохроматические искажения изображения (кривизна поля изображения, астигматизм, кома) практически отсутствуют. Доля хроматических аберраций является минимальной, даже остаточная хроматическая аберрация превосходно исправляется. Свойственное каждой оптической системе виньетирование составляет при полном открытии диафрагмы при настройке до бесконечности максимум 1.4 деления шкалы диафрагмы. Диафрагмирование до 5,6 уменьшает его до естественного виньетирования. При максимальном показателе 1,2 % и установке до бесконечности искажение (дисторсия) будет очень малым и становится заметным на снимке только в редких случаях. Даже при регулировке фокусного расстояния на самые близкие объекты искажение с показателем 1,7 % остается таким незначительным, что это не приводит к отрицательным результатам на снимках.

Для достижения таких результатов используются в общей сложности 11 линз. Среди них пять линз из стекла с аномальной частичной дисперсией, три из них - это линзы из фторидного стекла с особо низкой дисперсией для исправления хроматических аберраций. В целях сведения к минимуму монохроматических аберраций используются две асферические линзы, при этом они, находясь в переднем компоненте объектива, дополнительно обеспечивают великолепное исправление искажения. Во время фокусировки смещается задняя группа, состоящая из 6 линз, так что длина объектива остается неизменной.

По материалам Leica.