Описание

Макро встречается с телефото

Фактически объектив Leica APO-Macro-Summarit-S 120 mm f/2.5 (CS) является объективом двойного назначения: во-первых, это макрообъектив для съемки крупным планом до масштаба 1:2. Во-вторых, это светосильный портретный объектив. Такая универсальность достигается за счет исключительного качества изображения и оптимальной передачи контраста на всех диафрагмах и дистанциях фокусировки. Возможность использовать при съемке малую глубину резкости открывает широкие перспективы для творчества.



Технические детали

Оптическая конструкция объектива включает девять элементов в семи группах. Три элемента изготовлены из стекла с аномальной дисперсией, причем два из них имеют чрезвычайно низкую дисперсию для минимизации хроматических аберраций. Передняя фокусировочная группа линз совместно с «плавающим» элементом обеспечивают превосходную передачу контраста. Апохроматическая коррекция гарантирует отличное разрешение даже самых мелких деталей.

Контрастность изображения близка к максимальной даже при полностью открытой диафрагме, за исключением самых краев кадра, которые улучшаются при диафрагмировании. Виньетирование не превышает 1 ступень экспозиции (при открытой диафрагме), дисторсия составляет не более 0.25%.

Описание производителя