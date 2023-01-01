Объектив Leica APO-Macro-Summarit-S 120mm f/2.5
Код товара : 00000051969
Артикул : 11070
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica S
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
120
Относительное отверстие
1/2.5
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.57 м
Угол поля зрения
25°, 21°, 14° (по диагонали, горизонтали, вертикали)
Конструкция объектива
9 элементов в 7 группах
Физические характеристики
Вес
1135 г
Размеры товара
91 х 128 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Макро встречается с телефото
Фактически объектив Leica APO-Macro-Summarit-S 120 mm f/2.5 (CS) является объективом двойного назначения: во-первых, это макрообъектив для съемки крупным планом до масштаба 1:2. Во-вторых, это светосильный портретный объектив. Такая универсальность достигается за счет исключительного качества изображения и оптимальной передачи контраста на всех диафрагмах и дистанциях фокусировки. Возможность использовать при съемке малую глубину резкости открывает широкие перспективы для творчества.
Технические детали
Оптическая конструкция объектива включает девять элементов в семи группах. Три элемента изготовлены из стекла с аномальной дисперсией, причем два из них имеют чрезвычайно низкую дисперсию для минимизации хроматических аберраций. Передняя фокусировочная группа линз совместно с «плавающим» элементом обеспечивают превосходную передачу контраста. Апохроматическая коррекция гарантирует отличное разрешение даже самых мелких деталей.
Контрастность изображения близка к максимальной даже при полностью открытой диафрагме, за исключением самых краев кадра, которые улучшаются при диафрагмировании. Виньетирование не превышает 1 ступень экспозиции (при открытой диафрагме), дисторсия составляет не более 0.25%.
Описание производителя