Рукоятка для камеры Leica M11 обеспечивает дополнительный выступ для лучшего захвата камеры. Съемная силиконовая петля позволяет удерживать камеру буквально двумя пальцами, что очень удобно для репортажной и уличной фотографии. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» и может напрямую устанавливаться в Arca Swiss совместимые штативные головки. Доступ к батарее, карте памяти и USB-C порту камеры сохраняется открытым все время использования.