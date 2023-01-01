Рукоятка Leica M11 Handgrip, черная
Код товара : УТ-00064047
Артикул : 24025
37 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Рукоятка для камеры Leica M11 обеспечивает дополнительный выступ для лучшего захвата камеры. Съемная силиконовая петля позволяет удерживать камеру буквально двумя пальцами, что очень удобно для репортажной и уличной фотографии. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» и может напрямую устанавливаться в Arca Swiss совместимые штативные головки. Доступ к батарее, карте памяти и USB-C порту камеры сохраняется открытым все время использования.