Рукоятка Leica M10 Hand Grip, серебристая
Код товара : УТ-00041171
Артикул : 24019
29 570 ₽
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Официальная гарантия Leica 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.184
Описание
Дополнительная рукоятка для всех вариантов дальномерной камеры Leica M10. Выступ под пальцы обеспечивает более уверенный захват камеры, а также позволяет прикрепить специальную петлю для пальцев Leica Finger Loop. Устанавливается в штативное гнездо камеры, которое дублируется на самой рукоятке.