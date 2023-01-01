Дополнительная рукоятка для всех вариантов дальномерной камеры Leica M10. Выступ под пальцы обеспечивает более уверенный захват камеры, а также позволяет прикрепить специальную петлю для пальцев Leica Finger Loop. Устанавливается в штативное гнездо камеры, которое дублируется на самой рукоятке.