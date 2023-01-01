Описание

Leica Ballpoint Pen – это специальный выпуск элитных шариковых ручек DS8 Metal Clip от Prodir. Минималистичный нестареющий дизайн с треугольным сглаженным профилем для удобства захвата. Фирменные цвета Leica: черный с красным. Металлический клип. Поверхность покрыта нескользящим Soft-touch покрытием. Сделано в Швейцарии.

Стержни Floating Ball

Стержень из высококачественного пластика. Диаметр 1,0 мм. Стержень, за счет своей структуры, обеспечивает плавное письмо. Соответствует стандарту ISO 12757-1/2. Может использоваться для долговременного хранения. В качестве альтернативы доступны сменные, более толстые стержни Floating Ball® 1.4 lead free и Gel SuperDry® или Gel Asia, которые также не содержат свинца. Все письменные приборы Prodir многоразовые.