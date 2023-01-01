Ремень Leica неопреновый, для бинокля Sport, коричневый
Код товара : УТ-00064056
Артикул : 42057
5 270 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Хитро разработанный спортивный ремень позволяет носить бинокль, не раскачивая его при ходьбе или восхождении, и в то же время обеспечивает быстрый доступ к биноклю в любое время и в любом месте. Бинокль автоматически возвращается в правильное положение для переноски, если он не используется. Мягкий неопреновый материал особенно комфортен для обнаженной кожи, а длину ремня можно отрегулировать.