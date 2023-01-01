Специальный дизайн этого ремня обеспечивает идеальное облегание тела при ношении. Большая ширина и мягкий материал (неопрен) гарантируют комфорт при длительном ношении. Подкладка выполнена из материала, похожего на резину, поэтому ремень не соскальзывает с плеча даже при активном движении. Данный ремень подходит для больших, полноразмерных биноклей Leica (диаметр линз от 42 мм и выше), с компактными моделями (32 мм и меньше) он несовместим. Выпускается в нескольких цветах.