Ремень Leica плечевой, зеленый хаки
Код товара : УТ-00063924
Артикул : 14662
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Материал, текстура и цвет ремней для переноски камеры Leica M, предлагаемых на выбор, совпадают с соответствующей кожаной отделкой аналогичных им камер Leica M. Тем не менее, эти ремни также можно легко и быстро прикрепить ко всем остальным камерам Leica M. Все ремни для переноски изготовлены из высококачественной кожи и имеют защитный клапан для предотвращения царапин на вашей камере. Переноска камеры становится комфортной благодаря регулируемой длине ремней и регулируемому положению плечевой накладки с рельефным логотипом Leica.