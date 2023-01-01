Материал, текстура и цвет ремней для переноски камеры Leica M, предлагаемых на выбор, совпадают с соответствующей кожаной отделкой аналогичных им камер Leica M. Тем не менее, эти ремни также можно легко и быстро прикрепить ко всем остальным камерам Leica M. Все ремни для переноски изготовлены из высококачественной кожи и имеют защитный клапан для предотвращения царапин на вашей камере. Переноска камеры становится комфортной благодаря регулируемой длине ремней и регулируемому положению плечевой накладки с рельефным логотипом Leica.