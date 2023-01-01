Оригинальный плечевой ремень Leica с тисненым логотипом компании. Зернистая опойковая кожа. Подходит для всех камер Leica, имеющих проушины для кольца: D-Lux 7, Q-серии, M-серии. Специальные накладки предотвращают появление потертостей на корпусе камеры в области крепления ремня. Длина регулируется в пределах от 100 до 118 см.