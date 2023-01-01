Ремень Leica с защитными накладками, желтый
Код товара : УТ-00064278
Артикул : 18500
7 650 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Ремни для переноски изготовлены из тонкой кожи наппа и отличаются рельефным логотипом Leica. Защитный язычок на конце ремней предотвращает появление царапин на корпусе камеры. Рекомендуется для использования в сочетании с протектором и чехлом постоянной готовности. Подходит также для камер Leica Q и Leica X.
- Из высококачественной кожи наппа
- Тисненый логотип Leica
- Защитный язычок предохраняет камеру от царапин
- Регулируемая длина (100–118 см)