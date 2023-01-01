Оригинальный тонкий плечевой ремень с тисненым логотипом Leica. Изготовлен из натуральной кожи тонкой выделки «наппа». Защитные язычки на концах ремня предотвращают появление царапин на корпусе камеры. Рекомендуется для использования в сочетании с оригинальными защитными чехлами Leica. Подходит для всех камер M, Q и CL серий, для камер TL серии необходимо докупить проушины арт. 18807. Длина регулируется от 100 до 118 см.