Ремень Leica с защитными накладками, цемент
Код товара : УТ-00063947
Артикул : 18576
8 075 ₽
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Оригинальный тонкий плечевой ремень с тисненым логотипом Leica. Изготовлен из натуральной кожи тонкой выделки «наппа». Защитные язычки на концах ремня предотвращают появление царапин на корпусе камеры. Рекомендуется для использования в сочетании с оригинальными защитными чехлами Leica. Подходит для всех камер M, Q и CL серий, для камер TL серии необходимо докупить проушины арт. 18807. Длина регулируется от 100 до 118 см.