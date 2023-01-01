Ремни для переноски изготовлены из тонкой кожи наппа и отличаются рельефным логотипом Leica. Защитный язычок на конце ремней предотвращает появление царапин на корпусе камеры. Рекомендуется для использования в сочетании с протектором и чехлом постоянной готовности. Подходит также для камер Leica Q и Leica X.