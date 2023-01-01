Ремень Leica плечевой, для М10, черный
Код товара : УТ-00039533
Артикул : 24023
5 950 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Leica 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.106
Описание
Оригинальный плечевой ремень Leica для дальномерных камер серии М, таких как Leica M10. Может использоваться и со многими другими камерами. Натуральная кожа.