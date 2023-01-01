Ремень Leica плечевой с защитными накладками для M-, Q- и X-, кожа, коньяк
Код товара : УТ-00063957
Артикул : 18777
8 075 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Ремни для переноски изготовлены из тонкой кожи наппа и украшены тисненым логотипом Leica. Просто выберите понравившийся вариант: красный, черный, цементный или серо-каменный. Защитный язычок на конце ремней предотвращает царапины на корпусе камеры. Рекомендуется использовать в сочетании с защитой и чехлом ever-ready. Также подходит для камер Leica Q и Leica X.