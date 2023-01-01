Ремни для переноски изготовлены из тонкой кожи наппа и украшены тисненым логотипом Leica. Просто выберите понравившийся вариант: красный, черный, цементный или серо-каменный. Защитный язычок на конце ремней предотвращает царапины на корпусе камеры. Рекомендуется использовать в сочетании с защитой и чехлом ever-ready. Также подходит для камер Leica Q и Leica X.