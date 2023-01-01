Ремень Leica кожаный плечевой для Leica Q2, голубой
Код товара : УТ-00044431
Артикул : 19579
8 075 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Leica 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
- Изготовлен из тонкой кожи наппа
- Тиснение логотипа Leica
- Защитная вкладка предотвращает камеру от царапин
- Регулируемая длина (от 100 см до 118 см)
- Подходит для M, Q и CL камер .
Элегантные и практичные ремешки для переноски изготовлены из тонкой кожи и тиснены логотипом Leica. Дополнительная вкладка защищает корпус фотоаппарата от следов натирания.