Описание

Изготовлен из тонкой кожи наппа

Тиснение логотипа Leica

Защитная вкладка предотвращает камеру от царапин

Регулируемая длина (от 100 см до 118 см)

Подходит для M, Q и CL камер .

Элегантные и практичные ремешки для переноски изготовлены из тонкой кожи и тиснены логотипом Leica. Дополнительная вкладка защищает корпус фотоаппарата от следов натирания.

Комплект поставки:

Ремешок для переноски; без протектора (№ 19568).