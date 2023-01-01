Ремень Leica плечевой, для Q2, черный
Код товара : УТ-00039531
Артикул : 19570
7 700 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Leica 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.120
Описание
Оригинальный плечевой ремень Leica, выпущенный специально для компактной полнокадровой камеры Leica Q2. Может использоваться и со многими другими камерами. Натуральная кожа.