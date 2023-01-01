Ремень плечевой Leica 24037, оливковый зеленый
Код товара : УТ-00058347
Артикул : 24037-YM
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Описание
Мягкая итальянская кожа растительного дубления в сочетании с внутренней подкладкой и противоскользящим покрытием обеспечивает максимальный комфорт даже при длительной работе. Высококачественный ремень для переноски имеет тиснение с логотипом Leica и защитные выступы в местах крепления для предотвращения прямого контакта с корпусом камеры. Как и протектор, ремешок доступен в черном, коньячном и оливково-зеленом цветах. Ремешок подходит для всех моделей фотоаппаратов с проушинами для крепления ремешка, включая Leica D-Lux 7, CL, Q2 и все модели Leica M.