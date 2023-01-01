Ремень Leica lifestyle, кожа/ткань, серый
Код товара : УТ-00064295
Артикул : 19522
8 075 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Камера Leica CL означает классический стиль и традиции. Это также отражено в премиум-отделке ремней для переноски. Вы можете выбрать из двух классических ремней для переноски из кожи и двух из кожи и ткани. Защитные язычки на разъемных кольцах защищают камеру от царапин и входят в комплект поставки. Длина ремней для переноски регулируется от 94 до 120 см.