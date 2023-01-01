Камера Leica CL означает классический стиль и традиции. Это также отражено в премиум-отделке ремней для переноски. Вы можете выбрать из двух классических ремней для переноски из кожи и двух из кожи и ткани. Защитные язычки на разъемных кольцах защищают камеру от царапин и входят в комплект поставки. Длина ремней для переноски регулируется от 94 до 120 см.