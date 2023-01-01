Ремень плечевой Leica ,кожа, коричневый
Код товара : УТ-00063959
Артикул : 18837
8 075 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Изготавливается из кожи растительного дубления, ручная работа, регулируемая длина (100–118 см) Удобство и элегантность: Кистевые ремни бережно изготовлены вручную из кожи растительного дубления, чтобы подчеркнуть естественную структуру кожи. Для всех камер M-, Q- и X (тип 113). Может использоваться для камер TL с универсальным ремешком и ушком для камер TL (18807).