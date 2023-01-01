Ремень плечевой Leica D-LUX 7, кожа, коричневый
Код товара : УТ-00064002
Артикул : 19561
6 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Ремень для переноски из тонкой коричневой кожи имеет элегантный вид и украшен рельефным логотипом Leica. Кожаный ремень для переноски доступен в черном, коричневом и красном цвете. Он не может использоваться одновременно с чехлом, надетым на камеру Leica D-Lux 7.