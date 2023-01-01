Ремень плечевой Leica D-LUX 7, кожа, черный
Код товара : УТ-00064001
Артикул : 19560
6 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
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Из высококачественной кожи
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Тиснение «Leica»
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Дополнительный защитный язычок защищает корпус камеры от потертостей.
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Suitable for all M, Q and CL cameras. For TL cameras, use with the Universal strap lug for TL-System (18807) is possible.