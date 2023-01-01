Ремень Leica неопреновый, чёрный
Код товара : УТ-00063940
Артикул : 16037
7 700 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Профессиональный ремень из износостойкого и водоотталкивающего материала Cordura в черном цвете. Ремешок предназначен камеры Leica. Он оснащен удобной неопреновой подкладкой, соединенной с двумя ремнями с нейлоновой тесьмой, которые крепятся к боковым проушинам вашей камеры. Ремни позволяют регулировать длину ремня