Ремень Leica D-LUX, кистевой, кожа, красный (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074652 Артикул : 19565-YM (у)

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Кистевой ремень из натуральной кожи имеет элегантный вид и украшен рельефным логотипом Leica. Может использоваться как с фотоаппаратами Leica D-Lux, так и с любыми другими компактными камерами. Задать вопрос Причина уценки: Нет оригинальной коробки. 4 499 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Кистевой ремень из натуральной кожи имеет элегантный вид и украшен рельефным логотипом Leica. Может использоваться как с фотоаппаратами Leica D-Lux, так и с любыми другими компактными камерами.

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