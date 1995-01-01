Ремень Leica D-LUX, кистевой, кожа, красный (уцененный)
Код товара : УТ-00074652
Артикул : 19565-YM (у)
Причина уценки:
Нет оригинальной коробки.
4 499 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Кистевой ремень из натуральной кожи имеет элегантный вид и украшен рельефным логотипом Leica. Может использоваться как с фотоаппаратами Leica D-Lux, так и с любыми другими компактными камерами.
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