Плечевой ремень COOPH для камер Leica. Длина 100 см. Выполнен из очень прочной альпинистской веревки с отделкой из натуральной кожи итальянского производства. Логотип Leica. Хорошо сочетается с дальномерными и беззеркальными камерами Leica. В комплекте идут 2 кольца из натуральной кожи, которые предотвращают появление царапин от металлических колец.