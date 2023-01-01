Ремень COOPH Leica Rope Strap 100 см, красный
Код товара : УТ-00039521
Артикул : 18596
6 480 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Плечевой ремень COOPH для камер Leica. Длина 100 см. Выполнен из очень прочной альпинистской веревки с отделкой из натуральной кожи итальянского производства. Логотип Leica. Хорошо сочетается с дальномерными и беззеркальными камерами Leica. В комплекте идут 2 кольца из натуральной кожи, которые предотвращают появление царапин от металлических колец.