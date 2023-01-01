Ремень плечевой COOPH для Leica, синий, 100 см, петля
Код товара : УТ-00064015
Артикул : 19592
6 080 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Ремень, созданный компанией COOPH, прочен и надежен для всех ваших фотографических приключений. Ремешок изготовлен из веревки-паракорда, его заплетенная вручную конструкция позволяет носить фотоаппарат с комфортом.