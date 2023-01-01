Ремень COOPH для Leica, плечевой, серый, 100 см, SO
Код товара : УТ-00064029
Артикул : 19872
6 480 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Плечевой ремень COOPH для камер Leica. Длина 100 см. Выполнен из очень прочной альпинистской веревки с отделкой из натуральной кожи итальянского производства. Логотип Leica. Хорошо сочетается с дальномерными и беззеркальными камерами Leica. В комплекте идут 2 кольца из натуральной кожи, которые предотвращают появление царапин от металлических колец.