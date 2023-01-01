Все, что сделано для гор, должно быть прочным. В сотрудничестве между компаниями Leica и COOPH мы взяли на вооружение альпинистские тросы и разработали ремни для переноски камер Leica. Веревка изготовлена в Германии и имеет итальянские кожаные наконечники. Простой и надежный аксессуар с характером для безопасной и комфортной транспортировки камеры.