Ремень COOPH для Leica, плечевой,100 см, серый
Код товара : УТ-00063976
Артикул : 18872
6 480 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Все, что сделано для гор, должно быть прочным. В сотрудничестве между компаниями Leica и COOPH мы взяли на вооружение альпинистские тросы и разработали ремни для переноски камер Leica. Веревка изготовлена в Германии и имеет итальянские кожаные наконечники. Простой и надежный аксессуар с характером для безопасной и комфортной транспортировки камеры.