Ремень COOPH для Leica, плечевой, паракорд,100 см, чёрный / оливковый
Код товара : УТ-00063987
Артикул : 18895
11 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Ремень Leica Paracord, созданный компанией COOPH, прочен и надежен для всех ваших фотографических приключений. Ремешок изготовлен из веревки-паракорда, его заплетенная вручную конструкция позволяет носить фотоаппарат с комфортом.