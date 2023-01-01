Ремень COOPH плечевой, паракорд, 126 см, чёрный / красный
Код товара : УТ-00063990
Артикул : 18898
11 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Ремень Leica Paracord, созданный компанией COOPH, прочен и надежен для всех ваших фотографических приключений. Ремешок изготовлен из веревки-паракорда, его заплетенная вручную конструкция позволяет носить фотоаппарат с комфортом.