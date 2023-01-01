Плечевой ремень COOPH для камер с проушинами под стропу (например, для Leica SL). Длина 100 см. Выполнен из очень прочной альпинистской веревки с отделкой из натуральной кожи итальянского производства. Логотипы Leica и COOPH нанесены методом тиснения.