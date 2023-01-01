Ремень COOPH Leica, плечевой, красный клетчатый, 100 см, SO
Код товара : УТ-00064026
Артикул : 19868
6 080 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Плечевой ремень COOPH для камер с проушинами под стропу (например, для Leica SL). Длина 100 см. Выполнен из очень прочной альпинистской веревки с отделкой из натуральной кожи итальянского производства. Логотипы Leica и COOPH нанесены методом тиснения.