Ремень COOPH для Leica, плечевой, петля, 100 см, черный
Код товара : УТ-00064030
Артикул : 19879
10 940 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Ремень, созданный компанией COOPH, прочен и надежен для всех ваших фотографических приключений. Ремешок изготовлен из веревки, его заплетенная вручную конструкция позволяет носить фотоаппарат с комфортом.