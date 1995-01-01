Ремень Leica для Leica, плечевой двойной, черный, 100 см (уцененный)
Код товара : УТ-00073223
Артикул : 18879 (у)
Причина уценки:
перепутана коробка
11%
10 130 ₽
8 999 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Ремень Leica Paracord, созданный компанией COOPH, прочен и надежен для всех ваших фотографических приключений. Ремешок изготовлен из веревки-паракорда, его заплетенная вручную конструкция позволяет носить фотоаппарат с комфортом.
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